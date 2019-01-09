多次闖民宅行竊 男子辯稱內急

2019-01-09 13:34

〔記者王涵平／台南報導〕57歲賴姓男子駕駛懸掛他牌照車輛，隨機挑選民宅闖入行竊，昨遭白河警方查獲，賴嫌辯稱因內急才擅闖民宅，令警方啼笑皆非。

警方調查，賴嫌自去年11月起，多次侵入民宅行竊，足跡遍及麻豆、鹽水、白河等地區，平時好吃懶做，隨身攜帶犯案工具，選定民宅後，先將車輛停放人煙稀少田間產業道路上以方便逃離，再利用晚餐時間徒步前往，鎖定未開燈住戶或無人居住的空屋先投石問路，確認住戶不在家或家門未上鎖之屋舍，闖入竊得贓物再以高價轉賣銷贓。

白河警分局獲報展開調查，調出附近路口監視錄影畫面，鎖定犯嫌，經多日跟監埋伏，昨當場查獲賴嫌翻牆入民宅行竊，賴嫌被抓矢口否認偷竊還強辯，因內急需如廁才翻牆入民宅，訊後依竊盜罪移送法辦。

白河警方呼籲民眾，出門、在家，都要養成隨手鎖門的習慣，尤其出門時，要確保關好、鎖好才離開，夜間將住家內燈火開啟易可避免讓小偷有機可乘。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/