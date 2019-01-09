小黃疑搶快連環車禍 2輛百萬試乘車遭波及

2019-01-09 13:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一處路口昨發生連環車禍，一輛計程車疑似搶快左轉與貨車碰撞，貨車失控又撞上路邊2輛停放展示間外的試乘車，警方表示，還好貨車被2輛試乘車擋住才未撞進展示間內，否則後果不堪設想，車商則說，2輛試乘車毀損嚴重可能要報廢，估計損失200多萬元。

這起車禍發生在昨天下午1點多，一輛由50歲楊姓女運將駕駛的計程車，當時沿安和路左轉朝馬路往台灣大道方向行駛，在安和路與朝馬路口疑未依號誌搶快左轉，撞上對向由29歲張姓司機駕駛的貨車車尾，貨車因此失控打滑，又撞上路邊靜止中的2輛SUBARU展示間試乘車才停住。

這起連環車禍造成計程車、貨車分在車頭及車尾部分毀損，至於2輛受損的試乘車分別為牌價135萬的OUTBACK，及牌價109.8萬的FORESTER，車商表示，其中OUTBACK車頭結構嚴重受損，必須報廢，而另一輛車則需經技師檢查後再做決定，損失估計約245萬元，後續將根據肇責求償。

警方說，還好當時貨車被2輛試乘車擋住，才沒有撞進展示間內造成更大損失，所幸未造成人員傷亡，2名駕駛酒測值均為0，也都堅稱沒有違規，但初步調查疑為計程車未依號誌左轉，但確切的肇事原因及責任歸屬將進一步調查鑑定釐清。

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