白河近9旬老翁失蹤逾50小時 家屬心慌…沿路放鞭炮趕魔神仔

2019-01-09 13:17

〔記者王涵平／台南報導〕近9旬連姓老翁7日離家失聯迄今逾50小時，家屬求神問卜、帶鞭炮趕「魔神仔」邊找，白河、新營警方持續地毯式搜尋，不放棄任何希望。

老翁穿著短衣短褲、帶1件灰色外套出門，有失智、重聽，家屬求神問卜指老翁應在枋子林部落，動員親友騎機車深入該區各角落四處搜尋，也依傳說沿途放鞭炮趕魔神仔，希望老翁儘快現身。

白河警分局東河派出所調閱路口監視器，發現老翁疑停留枋子林部落，呼籲民眾多留意自家農地或週邊環境，東河派出所所長岩東華也請託東河所警友站長連俊堯偕同友人，出動兩架高解析度空拍機，深入枋子林山區、農地地毯式搜尋，不放棄任何可能的機會。白河、新營分局也連續利用近日下午常訓時間，動員員警、義警民防在可能的走失地點全面搜索。

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