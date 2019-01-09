行員未核對保管箱開箱印鑑章 孫子成功盜賣爺爺金飾

2019-01-09 12:46

〔記者楊國文／台北報導〕粗心釀禍！王姓老翁24年前向陽信銀行承租保管箱存放金飾等貴重物品，王翁的孫子竟竊取王翁的身份證、一般印章及保管箱鑰匙成功騙過黃姓行員，竊取保管箱內的金飾變賣，王翁不滿向銀行求償；高等法院認為，黃姓行員未核對印章，即准許未蓋用正確開箱印鑑章的王韜平入庫開啟保管箱，有明顯過失，今判陽信銀行應賠償王翁損失62萬多元定讞。

判決指出，王翁於1995年3月30日陽信銀行木柵分行承租保管箱，存放放金飾、金條、金塊等貴重物品迄今，當時雙方約定須持原留開箱印鑑章、保管箱鑰匙始能入庫開箱。

不料，王翁的孫子2016年9月2日竊取王翁的身分證、一般印章（非該保管箱開箱印鑑章）及保管箱鑰匙，向銀行要求開啟保管箱。當時，銀行黃姓行員未核對印章，即准許王翁孫子以非開箱印鑑章入庫開啟保管箱，結果王翁存放保管箱內共20兩1錢的金飾遭孫子竊走典當、變賣。

王翁指控陽信銀行因黃姓行員未依約核對印章的過失，讓他遭受財物被竊的損害，因此依保管箱契約第11條及債務不履行等規定，向陽信銀行求償。

高等法院審理認為，陽信銀行承辦行員依約應審核保管箱開箱申請書上所蓋用印章與原留印鑑相符，才可以准許申請人開箱，此案中，黃姓行員未詳查、審核，即准許王翁孫子持錯誤印章入庫開箱，導致王翁金飾被竊盜，陽信銀行應和員工負起同一過失責任，應賠償王翁損失，判應賠償王翁62萬3100元定讞。至於陽信辯稱王翁也有過失責任，高院不採信。

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