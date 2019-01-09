警抓毒蟲急中生智 板橋大攔捕「塞車中」逮人

2019-01-09 12:19

〔記者吳仁捷／新北報導〕陳姓毒蟲8日晚間邊駕車邊拉K，在新北市板橋鬧區遇到警方攔檢，擔心吸毒犯行曝光，加足馬力瘋狂逃逸，在鬧區逃了數個街口，被警方祭出攔捕車陣擋下，被拖出車外上銬逮捕，當員警在滿是K味的車上揪出毒品，毒蟲也百口莫辯。

板橋警分局調查，26歲陳男有妨害自由及毀損前科，8日深夜10時許，他開車還忘情拉K，將車停在板橋仁愛街一間超商，在車內吞雲吐霧，板橋分局信義所員警巡邏經過上前攔查，未料陳嫌見狀立刻踩油門逃逸。

員警馬上通報攔截圍捕，無線電傳來急促聲響，從各地趕來支援警力紛紛趕到，透過無線電通報位置，並提早在縣民大道、華興街口攔下車流，造成後方回堵，陳嫌原想鑽車縫逃竄，因擦撞前方遊覽車、另輛自小客車等3車車損，導致整車卡住，動彈不得，所幸未釀成嚴重事故及波及民眾受傷。

員警見狀，立刻衝上前喝令陳嫌下車，並將他上銬逮捕，清查發現車上有2包毒品K他命、1包剛吸完的殘渣袋，陳嫌原辯稱是擔心車牌被查扣才躲警逃逸，但事實是陳嫌在車內拉K，發現警察找上門，不跑不行，但他這麼一逃，不但吃上妨害公務、公共危險及毒品罪的官司，還得賠償民眾十多萬車輛損失，悔不當初。

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