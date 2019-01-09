路爛？還是…他開車台中看花博 車牌竟噴飛

2019-01-09 12:08

〔記者許國楨／台中報導〕黃姓男子一家人自桃園開車南下投宿一中商圈附近旅館，昨一早驅車到花博展示區停車時才驚見車牌不翼而飛，原以為車牌遭竊準備報案，此時就接到台中市第二分局公園派出所女警「車牌被民眾撿到送警所」的電話告知，一家人當天下午逛完花博到警所自另名女警手中領回車牌時盛讚，台中果然充滿了人情味。

公園派出所女警吳佩蓉昨天上午值班時，「我撿到一塊車牌!」一位熱心民眾走進警所表示，稍早經過三民路段時，赫然發現該面車牌掉落馬路上，因有急事待辦未留下任何資料即匆忙離去。

吳員唯恐是竊盜贓物不敢大意，為儘快找到車主便積極查詢車籍資料 ，也立即與車主取得聯繫，這才得知原來黃姓車主一家人是特地從桃園南下台中看花博，完全沒想到車牌會在路上不慎噴飛。

黃男表示，前晚到知名的一中商圈逛逛並入住附近旅館，一早就驅車到花博后里展示區，才停好車就發現前方車牌不翼而飛，驚慌之餘也打電話到監理站詢問車牌遺失該如何處理，沒想到電話才掛上就接到警方來電，這才鬆了一口氣。

吳員也告知車主一家人不用著急，等慢慢逛完花博後再來派出所領回即可，當日下午2時許，黃男逛完花博就來派出所領回車牌，並向該時段的值班警員余珮毓表示「可能是車牌螺絲鬆脫了，幸好接到警方電話才放下心中大石。」很感謝警方能積極以車號尋人，讓他們的旅遊不致敗興而歸， 也十分感謝熱心民眾的善舉讓車牌能失而復得。

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