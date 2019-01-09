無知婦女讓神棍耍猴戲 全裸跳火爐手指摳陰

2019-01-09 11:38

［記者楊政郡／台中報導］曾任攤商、臨時工的劉男，因買飲料而認識「婉子」（化名），誆稱他有九尊神明附身，可為她改善男女感情、婦科問題，利用女子畏懼神鬼心態，讓「婉子」屈從而與他發生性關係，事後還介紹同事「小真」（化名），也讓他以神鬼之說付了7萬元作法事，還全裸過火爐，讓他檢查身體、以手指插入陰道要摳出嬰靈等性侵，台中地院依妨害性自主判劉男8年有期徒刑。

判決書指出，劉男在2015年10月常到中市玉門路某飲料而認識「婉子」，得知她男女感情不順，劉誆稱他有九尊神明附身，可算命、改善感情問題及治療婦科疾病，碰巧都說到「婉子」的心裡去，陸續付了1萬元作法事，很巧「婉子」與男友的感情確有化解，讓「婉子」對劉男更加信任。

劉男找到機會對「婉子」稱，還要與他發生性行為或親密接觸，達成陰陽調和，她的感情問題及婦科疾病會好轉，且事情處理一半若不繼續，之後災難更大，讓「婉子」心生畏懼而屈從，同年11月間在玉門路租屋處，雙方發生性關係。

劉男辯稱，是「婉子」說她與男友感情變好，不知道如何報答，自願與其發生性行為，很自然地講來講去，動來動去就發生了，也有經過擲筊同意。

「婉子」對劉男有九尊神明附身等能力深信不疑，又介紹同事 「小真」給劉男，劉男對「小真」說，她的小孩沒有頭，要趕快處理，還要進行斬桃花法事，「小真」發現劉男竟知道其曾墮胎之事，又說到心裡去就更信任，陸續給付法事費用約7萬元，2015年11月初說「小真」子宮、腹部陰魂未散，最快方式就是用手指，不然小孩會一直纏著「小真」，讓「小真」心生畏懼而屈從，讓他以手指摳陰。

數日後又對「小真」恫稱：須全身脫衣跨過地面金爐，讓其檢查身體，「小真」心生畏懼，全裸跳火爐，讓劉男徒手觸摸胸部等猥褻行為。

劉男辯稱，「小真」想找回男朋友，要她們去擲筊，他才同意幫忙，而「小真」身上有臭味，還自己把褲子脫下來給他看，他好奇就用手摳下體，沒將手指插入陰道；當時是在過火爐去霉運，也只有拍她肩膀沒摸胸。後來劉男從同年11月中旬起就避不見面，兩女越想越不對，才提起告訴。

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