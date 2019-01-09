懊惱！他吃加酒麻辣鍋 5小時後騎車上路被酒測超標送辦

2019-01-09 11:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市郭姓男子中午在住處食用加全酒的麻辣火鍋，誤以為只要煮沸久一點就能揮發掉酒精成分，結果吃完後約5小時，他自認沒有酒駕問題騎車外出途中因行車搖晃被攔查，警方聞到他渾身散發酒味要求酒測，結果酒測值超過法定標準值被帶回偵辦，讓郭男相當懊惱自責。

台中市第四分局春社派出所警員林其鋒當天下午5時許巡經忠勇路，發現57歲郭男騎車搖晃且滿臉通紅攔查時，隨即聞到他身上散發出濃厚酒味詢問是否飲酒，郭男表示中午僅食用麻辣火鍋未喝酒，還說前一天與友人相聚吃麻辣火鍋，覺得湯底又麻又香，便另外包了一份麻辣湯底回家，想說隔日再加入食材，便可以享用美食。

因該湯底原本加全酒，煮沸後他特意讓它再煮一陣子，想說可以讓酒精揮發掉，沒想到他經實施酒測，酒測值高達0.6毫克，明顯超過法定標準值，這下原本打算到烏日參觀展覽的計畫也因此泡湯了！訊後全案依公共危險罪嫌送辦。

春社派出所長董力勳表示，入冬後民眾多會透過食補方式進補，甚至入酒增加香氣，但即便經過煮沸仍無法將酒精全數揮發，呼籲民眾切勿抱持僥倖心理陷入此迷思，酒後開車或騎車上路。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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