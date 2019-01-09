高志鵬明早新北檢報到發監 法界點出兩種救濟管道

2019-01-09 11:18

〔記者錢利忠／台北報導〕前立委高志鵬被控與助理關說貪污案遭判刑4年6月定讞，受南投地檢署囑託代執行的新北地檢署，已傳喚他明早報到發監；針對外界質疑該案歷審判決對貪污罪認定缺乏可預測的一致性，法界認為，高志鵬只剩兩種救濟管道，首先可就判決違背法令等疑點，向最高檢察署聲請提起非常上訴，另找出本案不合理處，以確定判決認定事實錯誤為由向原審法院聲請再審。

曾任特偵組檢察官的律師張進豐表示，高志鵬若採取聲請提起非常上訴的管道，可從各級法院就該案貪污罪的法律認定，因不同法官而有不同見解，主張「確定判決違背法令」為由，向檢察總長聲請提起非常上訴；另外，若能找到定讞判決重要事實認定的錯誤，也可向原審法院聲請再審。

張進豐指出，若聲請提起非常上訴，可從各級法院就同一事實採取「法定職權說」及「實質影響力說」兩種解釋，易使外界質疑判決沒一致性及可預測性的角度著手。

曾任台北地檢署檢察官的律師黃國銘認為，無論聲請提起非常上訴或再審，實務操作上都不容易，若想增加成功機率，建議可同時提出，若只聲請再審，法院可能以檢察總長沒提非常上訴為由駁回，若只聲請提起非常上訴，最高檢也可能要求應先聲請再審，兩種管道若同時進行可增加勝算。

以他案為例，前檢察總長顏大和曾就交通部前部長郭瑤琪的貪污案提起非常上訴，理由包括有鑑於歷來判決對於收賄罪之成立，就特定行為與財物交付上對價關係的認定，「遇案不同，言人人殊，莫衷一是」，為釐清該案對價關係及「統一法令解釋」，而提起非常上訴。

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