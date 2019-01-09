被豬隊友慫恿闖紅燈肇事 三寶女騎士犁田又落跑

2019-01-09 10:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市謝姓婦人騎車搭載友人闖紅燈，擦撞綠燈直行機車後與友人雙雙連人帶車倒地犁田，未料兩人竟牽起機車後直接落跑，警方獲報調閱路口監視器揪出謝婦，她竟稱因友人趕時間叫她闖紅燈，肇事後自知理虧友人又叫他快離開，離譜又誇張的說詞讓警方聽了也相當傻眼。

台中市第三分局交通分隊日前接獲報案趕往東區南京路與復興路口處理一起交通事故，18歲黎姓男子表示，剛才騎機車綠燈直行時，突然有一輛雙載的機車闖紅燈撞到他的機車右側，結果對方2人都倒地，他見狀趕緊報警時，對方闖紅燈後竟牽起機車就直接離開。

警方調閱監視器查出肇事機車車主是46歲的謝姓婦人，而謝婦與其友人肇事後，將倒地的機車牽起就自行離去，無視被害人剛剛才被他撞到，警方進一步約談謝婦到案，她辯稱當時在該路口等紅燈時，載坐後方的友人跟她說趕時間叫她闖紅燈，於是她二話不說替朋友加速闖紅燈，不料卻發生車禍。

肇事後友人又跟她說，「我們是闖紅燈肇事，是我們不對趕快走」，謝婦竟又聽信友人的話，立即騎車離去，離譜說詞讓警方聽了相當傻眼；分隊長蔡興邦表示，謝婦因闖紅燈擦撞他車卻離去，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例可處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，針對謝婦的逃逸行為將依規定舉發。

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