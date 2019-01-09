涉嫌虛偽遷移戶籍 中檢起訴3人

2019-01-09 10:36

［記者楊政郡／台中報導］台中市大里區立德里長江和樹（新當選），其妻江家華，與許女、張男，在選舉前涉嫌虛偽遷移4人戶籍到該選區，涉及妨害投票罪，但檢察官審酌此案難以認定與候選人本身有連結，中檢依妨害投票起訴江家華等3人，但未對江和樹提起當選無效之訴。

檢察官調查，經營總裁人力仲介的江家華，其丈夫江和樹擔任立德里社區發展協會理事長，江和樹去年九合一選舉，首次出來挑戰立德里長寶座，而江家華則在2017年11月間就以「老闆要選舉」，陸續請人力仲介公司員工許育智夫妻，由被告張男協助他們把原在屏東縣的戶籍遷到立德里來，遷入被告許女住處。

被告許女的胞姊「阿華」（緩起訴），也基於支持江和樹，其母子戶籍也在2018年4、5月間遷到立德里，遷入被告許女住處。

被告江家華否認犯行，辯稱員工許育智在台中工作，個人收受文件有需要，至於其妻為何要遷戶籍過來，她不知情。

許女否認犯行，辯稱當初她知道是員工要收受文件需要，而讓他們寄放戶籍，後來才知道姐姐「阿華」遷過來是為了支持江和樹。

張男則也辯稱純粹是為了他要收受法院文件、罰單等等。

但許育智聽到江家華說「江和樹要選舉了、趕快移戶口」，許育智還轉達給妻子「老闆要選舉、趕快遷戶口」，「阿華」則坦承是為了支持江和樹，才把母女戶口遷到立德里。

檢察官起訴被告3人妨害投票罪，但江和樹是否知情缺乏連結，另江當選之票數相差懸殊，檢調展開調查後，上述4人也未前往投票，未對江和樹提起當選無效之訴。

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