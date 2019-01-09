千錯萬錯都是對方的錯 警方這招讓他閉嘴

2019-01-09 10:02

〔記者洪定宏／高雄報導〕黃姓男子租車違規右轉，擦撞劉姓男子的機車倒地，黃男雖然下車，但只查看自己的汽車，不理會劉男的傷勢就離去；警方循線約談黃男，他一直推諉說是劉男的錯，直到警方說監視器錄下車禍過程，他才坦承不諱，依肇事逃逸罪嫌，將黃男送法辦。

去年12月30日晚間近11點，19歲劉姓男子騎機車行經高雄市小港區沿海三路與沿海四路口，與白色自小客車發生車禍，劉男多處擦傷及挫傷，且有腦震盪症狀，送醫治療。

警方指出，自小客駕駛案發後，在前方臨停，卻僅查看自己的汽車後逕自離開，不顧接踵而至的聯結車，可能危及劉男安全，所幸熱心民眾協助報案，並在劉男後方警戒，才沒有發生二次事故。

警方調閱監視器畫面，查到車牌號碼，發現車主是某租車公司，透過租車公司通知37歲黃姓駕駛，黃男隔天與警方聯繫，不斷辯稱是劉男騎太快導致車禍。

員警告知黃男：「監視器都有拍到肇事經過，請你先就肇事逃逸部分到案說明！」黃男得知監視器「全都錄」，坦承不諱。

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