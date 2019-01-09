竹市青春專案全國第1名 為最幸福城市加分

2019-01-09 09:23

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府去年「暑期保護青少年─青春專案」表現優異，榮獲全國丙組第1名特優，警察局長陳耀南日前於行政院會代表市長林智堅接受行政院長賴清德授獎。陳耀南今在市務會議中將此獎獻給新竹市政府，由秘書長陳章賢代表接受，陳章賢也代表林智堅感謝各相關單位的努力，希望能再接再厲，更創佳績。

陳章賢說，青春專案自2003年起已實施長達16年，去年是新竹市首度獲得第一名，這樣的成果實屬不易。市長林智堅上任以來就很重視青少年安全工作，更是市民所關注的重點。林智堅領軍教育處、社會處及警察局等相關單位，一步一腳印執行專案，2017年起獲得全國丙組第3名，去年更一舉提升至丙組第1名佳績。

陳耀南指出，在青春專案長達3個月的執行期間，從警政單位統計數據顯示，少年毒品及各類犯罪人次較前期有下降趨勢，顯見在各單位齊心努力之下，透過強化青少年法治教育與活動安全宣導，以及降低環境危險因子，及早預防青少年偏差行為及防制被害，營造優質青少年成長環境，使得新竹市成為全國三連霸的最幸福城市，讓居住在幸福城市中的青少年，能安心健康的學習、成長。

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