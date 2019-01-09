鳳山天九牌賭場被抄逮59賭客 警眼尖…外配胸罩藏錢

2019-01-09 09:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，於鳳山區1處廢棄賣場，破獲天九牌職業大賭場，警方甕中捉鱉逮59人，其中1名外配為躲避警方查緝，竟將現金藏放胸罩，仍被警方眼尖發現，喝令交出賭資送辦，現場查扣賭資破15萬元，是今年查獲最大的職業賭場。

鳳山警分局督察組日前接獲檢舉，會同忠孝所等警力佈線埋伏，昨眼見時機成熟，直搗中山西路1處廢棄賣場，持鐵橇破門強力攻堅，衝上3樓控制現場，現場賭客驚慌失措，卻發現無處可逃，當場甕中捉鱉逮59人，破獲以天九牌為賭具的職業大賭場。

警方逮捕石姓負責人（49歲）、盧姓男子（47歲）負責把風，戴男（57歲）負責清池，另查獲56名賭客，女子有17人、外籍配偶5人，查扣賭資15萬3000元、抽頭金1萬元、天九牌1副、聯絡無線對講機2支等證物。

警方表示，賭客年齡最大是70多歲阿婆，最年輕是25歲男子，其中戴姓賭客（34歲）是毒品通緝犯；1名女外配趁現場混亂之際，將現金往胸罩內塞，被警方眼尖識破，大聲喝斥後，才將賭資交出。

警方指出，賭客大多是年關將近，到賭場試手氣，拚賺紅包錢，石男到案供稱改賭場經營2、3天，為躲避警方查緝，很快就會更換地點。

警訊後石男等3名依違反賭博罪送辦，賭客56人則依違反社會秩序維護法裁處，強調非法賭博行為絕不姑息，將持續強力掃蕩、嚴正執法。

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