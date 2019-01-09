為了救夫！小潘潘罹患恐慌症 求助3C董娘借2000萬

2019-01-09 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕藝人小潘潘的丈夫江欽良捲入農會超貸案，不法詐貸逾億元，日前被南投檢方以背信、偽造文書等罪名起訴，現小潘潘還罹患恐慌症，甚至傳出為了幫江欽良籌措交保金，她拉下臉求助一位電子業董娘，借貸新台幣2000萬元。

根據《周刊王》報導，因江官司纏身壓力太大，小潘潘在案發後傳出罹患恐慌症，內分泌出了狀況，目前只好搬回娘家休養。

報導也提到，江欽良前年遭檢警拘捕，保釋金1000萬元在10分鐘內就籌到錢，不少人以為江才力雄厚，但有專案小組成員透露，江其實財務吃緊，保險箱很空，連1000元紙鈔都沒有，另還傳出小潘潘曾到處借錢籌措保釋金，求助一名電子業大亨的老婆，周轉2000萬元。

對此小潘潘表示，「那段期間，我們確實受到不少人的幫助，幫助我們的人，我們會一輩子感恩在心，但不方便明講。」針對自己恐慌症部分，她則說，前年10月26日家中遭檢警大動作搜索後，現在看到陌生人就會驚慌流淚，甚至不敢接電話，只好搬回台北固定就醫。她最後幫江喊冤，稱江是好人，幫了那麼多人，卻一直被抹黑。

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