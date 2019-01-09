女被假男友騙去玩「矇眼性愛」 正牌男友最後還被判刑...

2019-01-09 07:53

〔即時新聞／綜合報導〕北市一名張姓男子在前年打電話隨機獵豔，意外聯繫一名高雄女子，還假裝是她男友要到府「矇眼性愛」，沒想到女子信以為真，事後張男被拆穿，女子的正牌楊姓男友得知後更爆打張男一頓，不料楊男被依傷害罪起訴，最後更遭判拘役40日，可易科罰金。

根據《蘋果日報》報導，張男在2017年7月以隨機打電話方式認識一名高雄女子，因女子的楊姓男友在外地工作，張男竟順勢假裝成她男友，女子也信以為真，張男還對她提出「在家脫光，矇著眼睛等他」的性愛要求，女子乖乖照辦讓張男得逞。不過兩人第二次玩「矇眼性愛」時，張男身分被女子拆穿，女子當下崩潰痛哭，要張男不准離開否則死給他看，同時叫楊姓正牌男友前來處理，張男怕鬧出人命不敢離去，事後遭楊姓男友到場持器械痛毆張男。

事後女子告張男強制性交罪，但高雄橋頭地檢署認為，張男用詐術使她陷於錯誤後，再以矇眼性愛方式與她性交，未以暴力脅迫或違反其意願，並不構成《刑法》強制性交罪。至於是否構成「詐術性交」？檢察官則說，該罪構成要件是被害人在性行為發生時為已婚，必須是被告用詐欺讓被害人誤以為是自己的「配偶」才能成立，但女子當時未婚並不符合要件，因此認定全案為民事侵權行為，將張男不起訴。

沒想到張男獲不起訴確定後，反控女子與楊男毆打他，北檢調查後依傷害罪起訴楊男，女子獲不起訴處分。台北地院審理時，楊男坦承犯罪，但因為雙方對賠償金認知差距過大而無法和解，法官最後判楊男拘役40日，可易科罰金。

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