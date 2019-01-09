北市聯醫2藥劑部主任涉詐公款 深夜抵士檢複訊

2019-01-09 00:26

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市聯合醫院藥劑部2名陳姓主任，2015至2016年間涉嫌利用「社團法人台灣臨床藥學會」的名義，取得台北市衛生局有關「長照藥事服務計畫案」的3項標案，竟以不實資料請款，從中牟利300餘萬元，士林地檢署昨天指揮廉政署兵分14路，到聯合醫院西寧南路辦公室藥劑部等地搜索，帶回藥劑部陳姓主任及藥品管理組陳姓女主任和13名證人，深夜2名主任在廉政官陪同下，抵達士林地檢署進行複訊。

廉政署經過整日的搜索與約談行動，昨天以約談通知書，傳喚聯合醫院藥劑部陳主任，及其下屬藥品管理組陳姓女主任到廉政署說明，深夜11點50分由廉政官陪同抵達士林地檢署，下車時，戴著口罩的陳姓女主任走在前面，藥劑部陳主任則尾隨在後，2人進入地檢署時雖然不發一語，但是態度相當大方，並未抱頭遮掩，律師們則早已在地檢署等候，承辦檢察官將連夜開庭。

相關新聞連結：

北市聯醫2藥劑部主任涉收回扣 檢方帶回15人詢問

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/