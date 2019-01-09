只簽了個名 移工陷多重詐騙陷阱

2019-01-09 00:04

〔記者王捷／台南報導〕阮姓越籍移工約半年前在車站遇到同鄉問他要不要申辦手機新門號，他拿出居留證、簽了個名，半年後竟因涉一件複雜的多角詐欺被警方傳訊。警方偵辦詐欺案發現，詐欺集團使用的手機門號、存放贓款的帳戶都是從別人身上騙來的，警方指出，要求簽名、提供雙證件或帳戶，千萬不能提供，警方將調查電信業者，是否有與詐欺集團掛勾。

30多歲的阮男去年9月間在火車站遇到同鄉搭訕，同鄉問他有沒有換手機門號的需求，當時他持有的電信門號訊號不好，所以當下就拿居留證，並在一份看不懂的中文合約上簽名，因此拿到了新門號。

沒想到過了半年，警方通知阮男的工廠，認為阮男涉嫌詐欺60多歲的謝男，歹徒冒充謝男的大學同學「借了」15萬元，匯入一個人頭帳戶，沒想到這個人頭帳戶，也是從其他被害人以辦理小額借貸為由騙來。

阮男得知自己涉詐欺，拿出手機並顯示號碼表示，自己的電話號碼，與歹徒拿來騙錢的門號不同，但是警方調查，這個兩支電話都登記在阮男名下，這時阮男才知道自己可能在申辦電話時遭騙。

電信業者指出，阮男的情況，可能是在轉移門號時，由於資格不符，因此電信業者會給一支備用的門號，歹徒可能就是用這個備用門號犯案。另外，外籍人士要申請門號沒這麼簡單，不可能只看到居留證與簽名就能拿到門號，一定要雙證件、本人甚至要預繳費用才能申辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/