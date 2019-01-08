30路單親媽PO網找兼職 怪男撒3萬：視訊的要嗎

2019-01-08 23:05

〔記者王捷／台南報導〕黃姓單親媽媽獨自帶6個月大的孩子，工作收入讓母子倆生活不夠寬裕，上網PO出尋求兼差訊息，竟然有怪男撒3萬要看視訊，黃女憤怒回嗆是找工作不援交！警方指出，怪男此舉可能涉嫌性騷擾防治法第2條，只要當事人心裡不舒服，警方就能依法受理。

30歲的黃女與丈夫離婚，家人認為丟臉，不願替她帶孩子，她只好自立自強，白天有工作，也自己做網拍，但收入只有約3萬元，與平時節省的開銷差不多打平，為了讓生活寬裕一點，她到臉書社團PO文，希望找能帶小孩一起兼職的工作。

沒想到訊息PO出後，吸引一堆怪人，甚至有男子什麼都沒說，就傳了露鳥照給黃女，讓黃女很受傷，但也只能堅強笑笑帶過。但一名怪男竟以「一次」3萬元為代價，要先請黃女視訊給他看，讓黃女怒截圖，回嗆她是要找正當的工作，沒有要援交！

警方指出，怪男此舉可能涉嫌性騷防治法第2條，雖然只稱「看視訊」，沒有說到身材或是猥褻文字、圖片，客觀上沒有達到性騷條件，如果但是如果當事人心理不舒服，警方仍可依該法受理。

婦幼隊則建議，網路求職遇到黃女類似的情形應不予理會，或者是冷靜對談，保全更多的證據、對話內容，再提供予警方調查。

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