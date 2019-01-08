網路求職注意！地方媽媽二度就業 遇詐還慘變共犯

2019-01-08 22:11

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市黃媽媽上網找尋就業第二春，見臉書社團有招募行政助理、會計人員訊息，加入特定LINE群組，對方佯稱需提供金融帳號匯入薪資，是錄取基本款，黃媽媽等8人不疑有他，意外竟成詐騙集團車手，另有帳戶也遭凍結，警方擴大追查，追出游姓車手頭。

刑大偵七隊今天召開記者會說，黃媽媽（33歲）應徵受騙後，反成了詐騙集團成員、帳戶凍結，還因「公司」要她提錢，沒想到又成車手，幫助騙集團騙領出被害人的錢，黃媽媽將錢領出後，交給車手頭吳姓女子（25歲）。

黃媽媽見警方找上門，出示相關資料證明自己也是被害人，警方清查，遭詐騙集團利用有的被害人有8人，其中2名是大學生，8名求職者提款後，察覺有異，欲與對方聯繫時只見「已讀不回」。

警方今天逮捕移送車手頭吳姓女子（25歲），另胡姓女車手（32歲）與幹部吳姓男子（45歲）也落網。刑大指出，這個詐騙集團以「假親友急用錢」、「網購訂單設定錯誤」等噱頭行詐，將款項匯到詐騙集團指定人頭帳戶，警方查出被詐騙金額170萬，其中一名婦人就被騙了60萬元。

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