正妹夜店喝醉被撿屍 慘遭4外籍惡狼輪姦強吻

2019-01-08 20:45

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名20多歲台灣正妹在夜店喝到爛醉，遭2名越南籍男子撿屍，將她帶回租屋處後，趁台妹意識不清之際輪流性侵，另名越南籍男子返家後，見台妹赤裸躺在床上，竟凍未條性侵及指侵，還咬破台妹胸部。台妹清晨醒來，發現自己裸體，嚇得躲進廁所打電話求助，卻又遭第4名越南籍男子趁機強吻。新北地檢署今依涉犯乘機性交、強制性交、強制猥褻罪起訴這4匹越南籍惡狼。

起訴指出，去年11月15日凌晨2點左右，3名越南籍阮姓男子（化名阮小明、阮小華、阮小豪）相約到台北市信義區WAVE夜店喝酒，阮小明、阮小華，見一名台妹醉臥在路邊，凌晨4點左右竟把台妹扛上計程車，載回阮小華在新北市的租屋處，一上車，兩男雙手就開始不安分在台妹身上游移，還親吻嘴唇，撫摸胸部、下體及大腿。到家後，他們見台妹仍爛醉無力反抗，輪流性侵。

當晚也在夜店玩樂的阮小豪較晚回到租屋處，見台妹全身光溜溜躺在床上，不省人事狀態，也克制不住性慾，以嘴啃咬台妹頸、胸部，性侵得逞；上午5點左右，台妹清醒發現全身赤裸，嚇得打電話向友人求助代為報警，阮小豪竟又食髓知味，對台妹指侵。

台妹嚇得躲進廁所穿衣服，警方獲報後，要她走到陽台以確認位置，方便警方找得到她，未料台妹一開門，又遭另名張姓越南籍男子以身體壓制強吻，台妹嚇得推開張男，沒多久警方便到場。

庭訊時，阮小華承認與台妹性交，但聲稱是男歡女愛、你情我願；阮小豪也說，台妹自願與他嘿咻，否認指侵；阮小明則辯稱，當晚喝醉完全不記得，沒有性侵台妹；張男也否認有猥褻台妹。

計程車司機證稱，台妹當時酒醉走路也搖搖晃晃，在車上被2名阮男摸時有大喊：「不要摸我！」台妹友人表示，當晚與台妹一起去夜店，離開時卻聯絡不上人，清晨接到台妹求助電話，才知道她遭到性侵。

台妹驗傷診斷證明書指出，台妹乳頭、下體破皮紅腫、左胸也有齒痕，身上更有大大小小的瘀青，下體及身上也採集到4男的DNA，加上案發後曾有自稱是越南籍被告友人，想與台妹和解，認定4男狼行。

據了解，該屋當晚住了6名越南籍男子，其中2名男子沒去夜店，這2名男子證稱，警方到場後才看到全身赤裸以棉被包裹身體的台妹，才知道住處竟有女生；台妹也證稱，兩男見到她一臉驚呆，檢方因此對這2名男子處分不起訴。

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