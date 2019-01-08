「最衰老闆」改判免賠 媽媽嘴呂炳宏：科學證據逆轉勝

2019-01-08 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕新北八里雙屍命案8日有最新進展，原先在二審中被判要連帶求償1031萬元的媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏，高院更一審改判免賠，僅犯案的媽媽嘴前店長謝依涵須獨力賠償631萬，讓被視為「最衰老闆」的呂炳宏在臉書高興表示：「科學證據逆轉勝，公平正義被喚回。」

呂炳宏在前一天（7日）曾發文表達面臨判決前的忐忑心情，並拍影片抒發內心想法。呂炳宏指出，「現今司法最讓人感到不敢相信的是，如果法官願意用科學證據來判案，我明天一定逆轉勝！如果法官不願用科學證據來判案，我依舊會輸！」他直言，法官不見得是依照科學證據當作證據，而是依照「心證」來判案。

呂炳宏表示，他去年曾寫3份陳報狀，整理卷宗內一共80多個證據給法院，只為證明「根本沒有下藥在咖啡內，陳進福是下班後才被殺害」，強調事發當晚的真相和家屬主張的事實認定有極大出入，所有的科學證據，包括法醫勘驗報告、刀傷、安眠藥濃度、攝影機畫面，人證物證等，都不支持法官認為的「同時下藥」。

不過他也提到：「依照謝依涵自己說的第三版分開殺害版本，與科學證據完全相符，刑案一審法官卻完全只關心謝依涵最後第四版自白同時殺兩人的量刑部分，不是想要抓出謝依涵謊話，依照證據來做事實認定，再判刑。這是謝依涵逃過死刑的主因。」

直到8日得知獲判免賠後，呂炳宏一改憂慮情緒，在臉書宣布逆轉勝，同時附上和律師高舉咖啡慶祝的照片，讓許多網友紛紛留言表達恭喜，其中一名網友許願「希望原告別再上訴民事三審！」不過呂炳宏則回應「相信一定會」，勢必還得為之後的訴訟再做準備。

呂炳宏臉書貼文：

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