一言不合就開砸！ 囂張駕駛不滿被按喇叭持棒下車逞兇

2019-01-08 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕今天上午約莫11時於新北市五股區發生一起行車糾紛，被網友錄下一名持球棒的駕駛下車怒砸後方車輛的經過，PO上臉書不公開社團「爆料公社」，引起網友熱議。

該網友於「爆料公社」上表示，今天上午與友人經過五股區成泰路四段時，目擊一場行車糾紛，兩台當事車輛就這樣卡在路中間，前車駕駛拿著球棒下車狠砸後車。網友見狀趕緊拿出手機拍攝，影片中還可以聽見原PO友人嚇得驚呼：「后里蟹！」畫面上可見一男子手持球棒，將後車駕駛座車窗砸至碎裂，原PO也補充：「前車駕駛先砸後車擋風玻璃及側後視鏡，接著後車駕駛開車衝撞前車，這邊錄到是前車駕駛砸第二次的狀況。」並表示後續警方有到場處理。

綜合媒體指出，蘆洲分局成州派出所警方獲報趕到現場，經過調查表示，持棍砸車的是從事木工的20歲李姓男子，有恐嚇及毒品前科，當時他載著父親行經該路段時，超車由38歲倪男所駕駛的黑色廂型車，當時車上載有妻子和兩個小孩的倪男不滿被超車，按了一聲喇叭示警，李男因此不爽，猛地煞車2次雙方因此開始發生糾紛。

兩車於路中間停下後，李男持球棒下車，猛砸倪男車窗及車燈等部位，「耍威風」完的李男正要回車上離開時，不甘示弱的倪男竟嗆聲「你再超啊！你再超啊！」，還開車追撞李男車尾，這次李男和父親都一起下車，分持球棒又是一陣猛砸。

警方表示，因雙方都堅持提告毀損，訊後警方依毀損罪嫌將倪男、李姓父子送辦。網友則留言表示，「這是87做法」、「可見前車駕駛以前學生時代很少打棒球…球棒是要雙手揮棒的」、「真是一棒在手，天下我有」。

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