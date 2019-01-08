為爭遺產手足反目 弟竟持槍恐嚇兄

2019-01-08 20:41

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市新化區1對年過半百的吳姓手足，為了過世雙親遺留的土地與現金等財產，引發衝突，並未分得的弟弟，今天竟持改造手槍恐嚇哥哥，並揚言「還會再來」，警方獲報追緝，策動投案，偵訊後依法移送。

新化警方指出，這對兄弟都住在太平街，比鄰而居，父母都已過世，從事油漆工作的54歲吳姓嫌犯指控，這次爭執的遺產，包含8、9分的土地，以及總數逾200萬元的3、4筆現金等。

吳嫌向警方供稱，這些遺產他都沒有分到，尤其發現全部都過戶在58歲兄長的名下，昨晚雙方談判破裂，反目成仇，決定持槍恐嚇、追討。

今天清晨，吳嫌衝入兄長的住處，哥哥見狀，轉身逃跑，不慎跌倒，他以槍抵住被害人頭部，要求交出財產，局面緊張。

由於驚動了街坊鄰居，吳嫌暫時罷手，但揚言還會繼續追討，隨即駕車離去，警方獲報，展開追緝，成功策動他投案，並起出恐嚇時的仿巴西金牛座改造槍械，以及子彈14發。

吳嫌強調，一時氣不過，才會恐嚇兄長，但他供稱槍枝是在花蓮工作時撿到，警方認為說詞避重就輕，將持續追查來源。

偵訊後，警方依照恐嚇、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，將吳姓嫌犯移送法辦。

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