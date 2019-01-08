郭董都來這拜！ 土城順聖宮因占用土地遭判拆廟遷址

2019-01-08 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕位於新北市土城區的著名關公廟「順聖宮」，向來香火鼎盛，擁有不少信徒，其中最有名的莫過於鴻海董事長郭台銘。但順聖宮早先被當地兩名地主向地方法院提出訴訟指出該建物占用到私人土地，今判決出爐，法院要求遷宮、拆除建物，並且需給地主這些年占用土地之租金，全案可上訴。

根據《蘋果》報導，土城順聖宮在2014年時，自原址金城路遷宮至承天路44巷1號，直到2017年跳出吳、洪2名地主表示，他們從2013年9月開始就已經取得包括順聖宮宮址在內的相關土地，質疑宮廟無權占有土地，因此2名地主向新北地方法院提出訴訟，要求順聖宮遷廟，並且要給付占用土地的租金。

擔任廟公的前立委盧嘉辰表示，順聖宮的前身建築，是自曾祖父那一輩於日治時期就取得分管範圍，之後就這樣繼承下來。盧嘉辰與其親戚也承認吳、洪2地主都是土地共有人，也解釋該房屋原先是用作自宅用途，一直到2014年才將關聖帝君暫時安厝在此，反駁無權占有之說，並指出自己持有相關分家文書契約。

但新北地院認為，盧嘉辰提供的分管契約、協議都只有影本，在沒有正本的情況下，法官認為盧嘉辰等人行為已屬無權占有，故判盧等人敗訴，要求遷宮、拆除建物、棚架以及金爐。另外2地主自2013年購入相關土地後，遭他人占用土地而受到租金損害，法官考量到該地區之地價、周遭繁榮程度以及交通環境等等因素，判盧嘉辰等人須先行支付吳姓地主租金10萬餘元、洪姓地主9萬餘元，全案仍可上訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/