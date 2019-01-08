偷鄉長「風水明珠」害落選 慣竊挨告「意圖使人不當選」

2019-01-08 18:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕37歲董浩行有多次偷竊前科，經常偷機車代步，去年9月底至10月初，曾連遇5台機車鑰匙未拔，統統偷來犯案，他還大膽跑到前二水鄉長候選人鄭蒼陽競選總部，涉嫌偷竊3顆競選連任用的「風水珠」，但好運到此用盡，彰化地院判決，將董男依加重竊盜罪判處1年8月。

去年11月24日大選當天凌晨，二水鄉長鄭蒼陽競選總部遭董男闖入行竊，財物沒損失，反而是總部內祀奉的三太子神尊遭斷手，祈求當選連任的3顆「風水明珠」遭竊，結果鄭蒼陽未能連任成功，氣得要告董男意圖使人不當選。

其實董男早就前科累累，判決書指出，去年董男就犯下8次竊盜，前3次騎母親的機車到處闖空門，有2次破壞他人門窗入至行竊，分別竊取8萬現金與20萬以上價值財物，因而遭通緝，到處躲藏，但他未思反省，9月27日至10月8日期間，一連發現5台機車未拔鑰匙，繼續行竊才遭警方逮捕。

法官審酌後，董男侵入住宅依加重竊盜罪判處1年8月徒刑，偷機車依竊盜罪處1年徒刑，可易科罰金。

警方說，董男是當地慣竊，已有多次交保後犯案記錄，去年11月被逮後交保不到2個星期，他就鎖定二水鄉長鄭蒼陽競選總部犯案，沒想到沒偷到財物還毀人神明風水，判決也即時出爐，不關不行了，可說是賊星該敗！

對此，鄭蒼陽認為，總部風水遭破壞絕不是單純竊盜，是有人蓄意操縱，違反選罷法，已對董男提出意圖使人不當選，一定要查明真相。

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