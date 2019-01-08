男子蠶繭式死亡》房客驚：昨晚還遇到 兩人微笑打招呼

2019-01-08 17:07

〔記者陳薏云／新北報導〕54歲李姓男子今中午12時許被發現身裹塑膠袋陳屍在新北市中和區「君迪香格里拉」汽車旅館房間內，實際走訪李男經營的永和區出租套房，其房客得知李男死訊，情緒相當激動，表示昨晚6時許還有遇到他，附近的鄰居也說，李男的母親年輕時投資賺很多錢，買了很多棟房子，卻為了李男的生意，不斷變賣房子；另李男住家旁的鄰居也表示，昨晚有聽到李男與女子爭吵聲，疑似是金錢及感情的問題夾殺，讓李男尋短。

李男經營的出租套房鄰居表示，李男平日雖然不太熱情，但李男的母親很健談，常跟鄰居提起自己年輕時從事紡織業，賺錢投資買房，但因李男的飲水機生意不如預期，因此已經變賣掉多筆房產，去年更賣掉中國的置產，來支撐李男的生意。

鄰居也透露，李男10幾年前與前妻離婚後，都有提供贍養費，甚至要將其中一棟房子過戶給前妻，最近李男交了一名年輕的女朋友，李男的母親也常向鄰居聊起，認為兒子的女朋友太年輕，兩個人不應該步入婚姻。

李男的母親因脖子舊疾開刀，近日前往中國靜養，預計過完年才會回台，沒想到卻得白髮人送黑髮人。另外承租李男套房的房客則表示，昨晚間6時許返家時，還有遇到李男，兩人微笑打了招呼，雖沒多聊但李男看似正常，並無特別情緒低落。

而李男位於民利街的住處門口，就停著李男昨日開去摩鐵的汽車，附近的鄰居表示，昨晚李男與女子在家門口大吵，依稀有聽到「我才是他女朋友」的爭吵聲， 隨後雙方不歡而散。

李男家屬向警方表示，前妻爭執贍養費，現任女友也會與他前妻吵架，疑似是金錢及感情問題雙夾殺，才讓李男走上絕路，警方表示，李男確切死因仍需待檢警相驗過後始得釐清。

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