「美國總統」偷香油錢？ 還穿「祈求」T恤盼老天保佑

2019-01-08 17:36

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣警方表示，一名和前美國總統林肯同名同姓的慣竊偷遍新竹縣市，平時也小心翼翼躲避警方查緝，還特別穿上印有「祈求」大字的T恤希望老天爺保佑他不要被抓，沒想到還是在網咖裡被竹東警分局員警逮到人。

警方表示，林姓男子6日涉嫌一連偷竊咖啡店、土地公廟以及其他店家，案發後員警迅速掌握他的身分，隔天下午就在網咖中當場逮獲林嫌男偵訊後依竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

員警表示，他們抵達網咖時一眼就看到林姓男子，當時林男還想裝作沒事繼續打電腦上的遊戲，沒想到當場桌上放的平板電腦就是被害人遭竊的那台，林男在他們追問下百口莫辯，被帶回偵訊。

「你叫林肯，怎麼不去美國當總統，反而在台灣當小偷？」林男被抓時身上穿著橘色T恤，正面印有「祈求」兩個大字，他在員警追問下坦承自己偷了土地公廟的250元香油錢後非常心虛，擔心會被抓，所以就把以前穿過的這件印有「祈求」的衣服找出來穿，希望老天爺可以保佑他不要被抓，沒想到還是逃不過法網。

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