蠶繭式死法...男子疑為錢想不開 選擇詭異方式自殺

2019-01-08 16:14

〔記者徐聖倫／新北報導〕54歲男子李國威於今上午12時許被發現陳屍在新北市中和區「君迪香格里拉」汽車旅館房間內，李男死狀詭異，他赤裸上半身躺在大型塑膠袋內並封口，偎著自備的折疊桌邊，模樣猶如蠶繭，身旁置了喝了一半的高粱酒瓶、噴燈瓦斯空罐，房內沒有留有遺書，亦無打鬥痕跡，警方初步排除他殺。李男女友表示，因為男友與前妻常爭執贍養費問題，可能是為了錢才會輕生。

據了解，李男於7日晚間9時05分駕自用的休旅車進入汽旅，先是將自備的折疊桌放入房內，9時14分又開車出去，借了同事的機車於9時25分又回到汽旅，然後就沒有了消息。今上午11時許，房務人員見李男退房時間將近，電話通知又沒人接，遂前往查看，入內就發現李男已經死亡多時，嚇得趕緊報警。

警方獲報之初見狀不排除他殺，但見房內包含桌椅、床鋪乾乾淨淨毫無血跡，亦沒有打鬥痕跡，李男死狀也不掙扎，身上沒有外傷，除了躺在塑膠袋內、偎著摺疊桌模樣詭異，其他並無異狀。警方注意到，垃圾袋打結的點是朝向內，研判應該是由李男自己打結，包在塑膠袋內吸過量瓦斯而死，且監視器也只拍到李男1人出入，初步排除他殺。

警方找到李男現任女友，他向警方表示，男友約10年前結束上一段婚姻，並與前妻育有10歲的女兒，離婚時與前妻協議支付贍養費，直到現在還在付，從事飲水機買賣的他這段時間生意太差，加上常常為了贍養費而煩惱，最近幾天又是為了這筆錢不知道該怎麼辦，心情一直處於低落狀態。

李男家屬傷心表示，不單是李男會跟前妻爭執贍養費，就連現任女友也會與他前妻吵架，這一陣子他也常提到「不然我來去死一死算了」，沒想到真的會尋短。警方表示，李男確切死因仍需待檢警相驗過後始得釐清。

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