林子偉化身霹靂探員 擔任刑事局反毒大使

2019-01-08 17:08

〔記者姚岳宏／台北報導〕效力於美國職棒波士頓紅襪隊的林子偉接受刑事局邀請，公益擔任今年「反毒大使」，這是林子偉自紅襪隊拿到世界大賽冠軍後，首場政府公益代言活動，林子偉特別錄製一段影片呼籲在學青少年，應選擇正確的方式面對壓力，遠離毒品。

今日反毒宣導活動主題「No Drugs on My Way」，巧妙融合林子偉「My Way」走出自己的路，呼籲大家在人生道路遠離毒品，活動現場首映林子偉錄製的反毒宣導影片。影片中林子偉提到「如果不想要停留在原地、想要變得更好、更進步，就要不害怕失敗，從失敗的壓力中學習才會成長。」這是林子偉在小聯盟磨5年的切身感受，他以自我面臨壓力時如何自我調適，如透過信仰、看書、運動等，期勉青少年應選擇正確方式紓壓，謹慎交朋友，千萬不要碰毒品。

林子偉今日參與刑事局舉辦的反毒宣導活動，穿著一身帥氣的霹靂小組戰鬥服，現身南港高工，與該校棒球隊組成「My Way隊」，PK刑事局長蔡蒼柏率領刑事幹員組成的「刑事伯隊」，進行打倒由新興毒品圖片製成的棒球九宮格遊戲，最終雙方平手，為比賽畫下完美句點。

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