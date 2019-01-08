鐵工廠老闆娘幫夫自殺詐保 竟還毒殺親女賺255萬保費

2019-01-08 16:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕2016年11月27日，在仁武經營鐵工廠的王義祥因欠債加久病厭世，在妻子王黃寶美的協助下自殺，讓王黃寶美能領取千萬保險金，事後王黃寶美落網被依加工自殺罪判刑3年2月，但檢警又查出，王黃寶美竟在2013年8月間，用老鼠藥毒殺親生女兒，領走255萬元保費，橋頭地院依殺人等罪，判她徒刑12年。

判決指出，王黃寶美的女兒王秀鳳自幼便有智能障礙，王黃寶美因長期照顧女兒身心俱疲等原因，加上自己積欠卡債、房貸以及每個月尚需支付保險費7千至1萬元、廠房租金1萬5千元及其他家庭費用，她竟動歪腦筋，打殺把女兒殺了賺取保費。

2013年8月2日晚間，王黃寶美騎機車搭載女兒外出，在仁武區八德一路93巷37之3 號八涳橋旁便道時，騙女兒喝下羼入可滅鼠、甲醇成分的藥酒，女兒當場毒發身亡，王黃寶美為製造性侵殺人案件的假象，刻意將女兒上衣掀至胸部上方處，隨即騎車離去返回住處。

女兒屍體被發現時，警方上門查訪，王黃寶美還刻意誤導警方，謊稱女兒愛喝酒，常常會有人拿酒引誘她帶她出去等語，讓警方偵辦陷入膠著，直到王黃寶美幫丈夫加工自殺後，檢警重啟調查，王黃寶美才坦承毒殺女兒賺了255萬元保費。

橋頭地院審理時，王黃寶美坦承犯行，合議庭認為，王黃寶美長期照顧智能不足的女兒，因身心俱疲，不願繼續扶養等因素毒殺女兒，與無差別殺人、因細故即動手殺人之犯罪態樣有異，尚未至泯滅人性之地步，並無處以死刑或無期徒刑，使其與社會永久或長期隔離之必要。

加上王黃寶美已62歲，目前仍在獄中服刑，犯後雖不符合自首，但其坦承全部犯行，且自白犯罪手法並配合檢警調查，已有知錯悔改之意的犯後態度，因此依殺人等罪判她徒刑12年，得上訴。

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