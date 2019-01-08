她被騙到山區圍毆、電擊、剪髮 還扒衣換女僕裝拍照PO網

2019-01-08 16:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕22歲陳姓女子不滿被害女友人亂放話說她做S（性交易），偕同楊姓等女子以約逛街為由，開車載23歲被害女子到新竹縣一處山區，拖下車圍毆，還強剪她的長髮，潑水電擊她，甚至強行扒衣換上情趣女僕裝，還拍照錄影PO網；警方表示，李女事後就醫，持診斷證明書向警方報案並提告，已通知嫌犯到案說明，全案依傷害及妨礙自由罪嫌移請新竹地檢署偵辦中。

被害女子在臉書社團「爆廢公社」發文，指她半年前遭到6名成年女友人誘騙到山上圍毆，不僅對她拳打腳踢，還對她潑水後用電擊棒攻擊，並將她及腰的長髮剪成3分頭，強行扒衣換上情趣女僕裝，拍下照片、影片後PO網，造成她心理極大創傷，半年來天天都要靠藥物才能入睡，更常有輕生的念頭。

事後她向6女提告，並求償30萬元，但對方家長談判，竟嫌「只是小事情，沒30萬這個行情」，只願意一人包個1萬2的紅包給她，讓她忍無可忍，決定揭發此事。

警方表示，此案發生在去年107年6月8日晚上10點許，雙方都認識，被害人因楊嫌以逛夜市、看夜景為由約出，即搭乘楊嫌車輛，到新竹縣湖口鄉與新埔鎮山區，楊嫌等5人以被害人在外傳述有關陳嫌的不實言論之由拖下車輛，強行取走被害人手機後，強行剪去被害人的頭髮，並共同徒手毆打，甚至使用電擊棒電擊，造成被害人全身多處受傷。

被害女子說，當時陳女質問她，「妳有沒有說，我在外面做S（性交易）？」，她回答「沒有」，但陳女不信，賞了她巴掌；盧女則問她，「為什麼在外面說我是米蟲，不工作只花男朋友的錢？」她雖否認，卻遭一陣毒打。

警方說，被害人被丟包後，獨自下山就醫，事後持診斷證明書到派出所報案，指臉書遭電擊受傷，頭皮、背部挫傷，雙上肢、小腿擦傷等，並提出告訴。警方已依法定程序，兩度通知楊嫌等5人到案說明，但5人都未住在戶籍地，迄今也尚未到案。（15:24更新）

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