自強號故障卡台南東區平交道 已恢復通車

2019-01-08 16:14

首次上稿15:17

更新時間16:14（新增故障已排除）

〔記者王俊忠／台南報導〕今天下午2點半許，台鐵1列北上128號次的自強號列車傳出故障問題，列車停在台南市東區榮譽街平交道附近，導致後方北上一列火車無法前進、也停在軌道上，附近鐵路平交道柵欄無法升起，轄區警方與鐵路警察獲報趕往疏導交通，下午3點15分，故障現場已排除，恢復通車。

台鐵台南站表示，自強號列車故障發生後已派出機務人員前往修理處置；鐵路平交道柵欄升降問題也請鐵警人員協助處理、疏導交通。因為有兩線軌道，台鐵會對後續列車進行調度，火車不致停擺，但會有誤點情形。

鐵路警察台南分駐所說，故障自強號的機車疑似有煞車無法放開的機械故障，台鐵機務人員協助以人工解除電腦控制的煞車系統，由後方區間車協助緩慢推進，約於下午3點15分抵達台南火車站待修，該故障列車上的二百多名旅客已下車轉乘下一班北上自強號。

鐵路警察說，這起自強號故障停擺事故，造成後續列車有誤點10到20分鐘情形，不過事故排除後，車行逐漸恢復順暢。

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