花蓮港推動者紀念公園 遭仇日者破壞

2019-01-08 16:00

〔記者王錦義／花蓮報導〕日治時期第五任花蓮港廳長、花蓮港建設的推動者江口良三郎紀念公園，又再傳出遭仇日份子破壞的痕跡，這次沒有破壞到紀念碑本體，而是旁邊的2面簡介牌遭到損毀，江口良三郎相片全被括除，噴漆寫上「皇民愚毒、無恥奴性」、「無知無恥」等文字，這已是近年第2次遭破壞，但每次都沒有抓到兇手，反之，前年蔣介石銅像遭噴漆立即就破案。

江口良三郎是日治時期第5任花蓮港廳長，主張花蓮建港的重要人物，上任後自行籌款3萬元，在「鳥踏石」（今花蓮市境內）沿岸建造防波堤供漁船停泊，江口逝世後，當地居民與官員為其立碑與銅像紀念，但銅像已被破壞，僅剩石碑，縣府文化局在97年於港邊自行車道旁設置江口良三郎紀念公園，內有1座紀念碑、2座解說牌和1處日式鳥居。

紀念公園除了早期銅像曾被破壞，在2013年時曾被發現公園的石碑遭人噴紅漆，塗鴉留下「1937.7.7」紅字，令人聯想到七七蘆溝橋事變，引發地方居民議論；而最近又被人發現簡介牌遭人損毀、噴漆上反日言論，內容激烈。

紅漆寫上「皇民愚毒、無恥奴性」、「甲午之殤」、「日本殖民者驅役我同胞逐花蓮港是為了加速掠奪資源」，甚至上面還有英文翻譯指責台灣人民丟臉，「竟然對殖民者感恩，台灣人的尊嚴何在」。不過由於公園位置偏僻，車道上並無監視器畫面，二次的破壞行為花蓮警方都沒抓到兇手。

依據文化局文獻記載，日治時代，花蓮縣稱「花蓮港廳」，卻沒有港口，輪船必須停泊數百公尺以外的海中，再由小駁船來回接運在南濱上岸，當時是由賀田組負責經營旅運業務，大量僱用阿美族壯丁負責搬運。但是接駁過程中，卻經常出現人貨掉進海裡的危險畫面，且至東北季風時期，巨浪滔天，船隻更不敢靠岸，花蓮的對外交通幾乎斷絕。

江口良三郎到任後屢次提出築港計畫，但都因築港經費太大，不符經濟效益而被日本批示駁回。江口良三郎不死心，轉而以介紹花蓮港的風光明媚，地理環境絕佳的歌謠小調對日本本土宣傳；同時派花蓮港農業補習學校的阿美族青少年，組成「能高團棒球隊」遠征日本，企圖增加花蓮港的聲勢和氣勢，以打動日本人建港的決心。

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