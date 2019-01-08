花蓮港推動者紀念公園 遭仇日者破壞

日治時期第五任花蓮港廳長、花蓮港建設的推動者江口良三郎紀念公園，又再傳出遭仇日份子破壞的痕跡。（記者王錦義攝）

日治時期第五任花蓮港廳長、花蓮港建設的推動者江口良三郎紀念公園，又再傳出遭仇日份子破壞的痕跡。（記者王錦義攝）

2019-01-08 16:00

〔記者王錦義／花蓮報導〕日治時期第五任花蓮港廳長、花蓮港建設的推動者江口良三郎紀念公園，又再傳出遭仇日份子破壞的痕跡，這次沒有破壞到紀念碑本體，而是旁邊的2面簡介牌遭到損毀，江口良三郎相片全被括除，噴漆寫上「皇民愚毒、無恥奴性」、「無知無恥」等文字，這已是近年第2次遭破壞，但每次都沒有抓到兇手，反之，前年蔣介石銅像遭噴漆立即就破案。

江口良三郎是日治時期第5任花蓮港廳長，主張花蓮建港的重要人物，上任後自行籌款3萬元，在「鳥踏石」（今花蓮市境內）沿岸建造防波堤供漁船停泊，江口逝世後，當地居民與官員為其立碑與銅像紀念，但銅像已被破壞，僅剩石碑，縣府文化局在97年於港邊自行車道旁設置江口良三郎紀念公園，內有1座紀念碑、2座解說牌和1處日式鳥居。

紀念公園除了早期銅像曾被破壞，在2013年時曾被發現公園的石碑遭人噴紅漆，塗鴉留下「1937.7.7」紅字，令人聯想到七七蘆溝橋事變，引發地方居民議論；而最近又被人發現簡介牌遭人損毀、噴漆上反日言論，內容激烈。

紅漆寫上「皇民愚毒、無恥奴性」、「甲午之殤」、「日本殖民者驅役我同胞逐花蓮港是為了加速掠奪資源」，甚至上面還有英文翻譯指責台灣人民丟臉，「竟然對殖民者感恩，台灣人的尊嚴何在」。不過由於公園位置偏僻，車道上並無監視器畫面，二次的破壞行為花蓮警方都沒抓到兇手。

依據文化局文獻記載，日治時代，花蓮縣稱「花蓮港廳」，卻沒有港口，輪船必須停泊數百公尺以外的海中，再由小駁船來回接運在南濱上岸，當時是由賀田組負責經營旅運業務，大量僱用阿美族壯丁負責搬運。但是接駁過程中，卻經常出現人貨掉進海裡的危險畫面，且至東北季風時期，巨浪滔天，船隻更不敢靠岸，花蓮的對外交通幾乎斷絕。

江口良三郎到任後屢次提出築港計畫，但都因築港經費太大，不符經濟效益而被日本批示駁回。江口良三郎不死心，轉而以介紹花蓮港的風光明媚，地理環境絕佳的歌謠小調對日本本土宣傳；同時派花蓮港農業補習學校的阿美族青少年，組成「能高團棒球隊」遠征日本，企圖增加花蓮港的聲勢和氣勢，以打動日本人建港的決心。

  • 日治時期第五任花蓮港廳長、花蓮港建設的推動者江口良三郎紀念公園內的紀念碑過去也曾被仇日份子噴漆破壞過。（記者王錦義攝）

    日治時期第五任花蓮港廳長、花蓮港建設的推動者江口良三郎紀念公園內的紀念碑過去也曾被仇日份子噴漆破壞過。（記者王錦義攝）

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