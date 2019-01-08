男身上散發K菸味被攔還嗆警 下一秒搜出287餘公克GG了

2019-01-08 15:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市黃姓男子今天凌晨因身上散發K菸味，被保大迅雷警網員警聞到，在他的車上查獲287.5公克毒品，他供稱毒品是在市區向綽號叫「小蜂」男子以5萬餘元代價購買，準備加價2成賣出給不特定人士，警方訊後將他移送法辦。

保大迅雷中隊分隊長林卓材等3員，今天凌晨執行深夜熱區、熱點巡邏勤務時，在左營區文康路與立中路口，發現一部自小客車，看見警車後，隨即從巷內急速竄出左轉逃逸，警組見狀加速攔截該車去向，經查是黃男（22歲）駕駛，他下車後全身散發濃厚K味，警方請黃男自己取出K他命，他辯稱「才剛抽完2支K菸，味道真的有那麼重嗎」。

黃男才被問完就被眼尖員警目視發現，車上駕駛座下疑有不明物品，警方要求取出檢視，他才自動取出交付警方檢視，經查竟是2包「4A撲克牌外包裝」二級毒品咖啡包共27.01公克，19包「彩虹小惡魔外包裝」三級毒品K他命成分咖啡包共214.96公克、18小包裝三級K他命夾鏈袋共45.53公克，以及鐵製K菸盒一個，全案帶隊偵辦。

黃嫌坦承該批毒品是在市區某路上與一名綽號叫「小蜂」男子，以5萬餘所購買，並準備加價2成賣出給不特定人士，警方對其說詞存疑，斥責黃嫌年紀輕輕疑似擔任運毒手，毀了美好前途，讓警方搖頭惋惜，全案除依違反毒品防制條例移送地檢署偵辦外，另會同刑警大隊向上溯源。

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