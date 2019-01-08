他偷機車迎好友獲釋 好友不想回籠拒搭乘

2019-01-08 14:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市58歲詹姓男子，想到台中看守所接好友獲釋，卻是偷重機車代步，員警調閱監視器查明是他所為，他坦承竊車犯行，讓原本應是印證患難中見真情的美事，卻因用錯了方法，反於今天被依竊盜罪嫌函送法辦。

台中市警局第三分局東區分駐所於今年元旦，接獲民眾報案說，機車忘記取走鑰匙而失竊，東區所員警隨即著手調閱監視器，不到2個小時，就鎖定詹姓竊嫌的長相與身分。

員警於翌日晚間循線找到詹嫌時，他正準備就寢，見警方出示監視器畫面，對竊車犯行坦承不諱，不過，他又說，自己已將機車棄置台中看守所附近，會同警方返回現場查看時，果然發現還插著機車鑰匙的失竊車輛。

詹男說，當天他想去台中看守所，迎接因案羈押但獲釋的好友出來，正巧發現1輛未拔取鑰匙的重機車，遂將機車騎走代步，朋友獲釋後，見他現身接風而喜出望外，隨口問他如何前來，得知他竟是竊車而來，也感覺很傻眼，更不想讓剛獲釋的自己，再沾惹刑案，叮囑他別再使用該車，他便將機車棄置現場，隨朋友一同搭計程車返回市區，沒想到凡走過必留下痕跡，警方最後還是循線找到他。

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