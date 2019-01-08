司機自力替公車充電觸電亡 維修廠技工判刑3月定讞

2019-01-08 14:30

〔記者張文川／台北報導〕新北市指南客運張姓司機發現公車電力不足，在淡水站拿連接線替公車電瓶充電時，不幸觸電被電死，但外包的維修廠商認為張男有動脈硬化疾病，看到引電火花而驚嚇過度才休克死亡；一、二審都認定王姓技工有過失，依業務過失致死罪判王3月徒刑、可易科罰金9萬元，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

民事方面，法院認為廠商、技工和死者都有過失，張姓司機未注意連結線握把的絕緣塑膠破損，應自付30%責任，廠商及王姓技師應負7成賠償責任，應連帶賠償死者妻兒381萬元，最高法院去年2月駁回上訴定讞。

判決指出，張姓司機2014年3月2日清晨5點，在指南客運淡水站準備發車時，發現公車電瓶的電量不足，就到庫房拉出移動式電車，準備替公車電瓶充電，不料連結線的絕緣塑膠脫落，張男慘遭電擊，休克死亡。

最高法院認定，負責車輛維修的王姓技工疏於維修，也未採購新品替換，造成張姓司機死亡意外，其過失與張男死亡有因果關係，但考量張姓司機未依報修流程找技工處理，自行貿然接電導致意外，自身也有過失，且他有心臟宿疾，體質異於一般人，不能將肇責全算在技工頭上，因此輕判王姓技工3月徒刑。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/