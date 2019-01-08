大肚華山路鋪平引飆車？ 警：學生、機車族繞山路

2019-01-08 15:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市大肚華山路去年11月左右完成路平，但有住戶反映，路平雖好走，但引來更多飆車族，會成群騎在華山路，形成噪音，也有安全顧慮；烏日警分局大肚派出所表示，有很多機車族會繞著華山路及旁邊的藍色公路走，但多數不是飆車族，騎士多半是大學生及重機車族，因為喜歡華山路的彎道，而成群騎機車逛山路，警方也有進行巡守，避免飆車族出現。

大肚華山路是一條開闢相當久的道路，因常有大型車進出，路面已破損龜裂，建設局去年底展開進行路平，目前已完工，改善長度3773公尺。

不過，華山路是一條寬約7米的山路，整條山路有很多彎道，甚至有180度的彎度，因為非彎曲，過去，就曾發現愛甩尾的汽車在華山路甩尾，還有機車在飆車。

有住戶便反映，很感謝市府把路鋪平，讓住戶進出華山路免於巔波，但住戶卻面臨到另一個問題，就是因為路平好走，就出現更多飆車族，成群結隊呼嘯而過，讓住戶覺得困擾。

頂街里長陳式徹表示，去年11月左右，華山路的路平剛完工時候，的確有出現飆車族，但在警方進行巡守後，放置交通椎，汽車便無法甩尾，也很少看到飆車族，改善相當大。

大肚派出所長王宏明表示，為避免汽機車飆車，警方晚上會在晚上10點到第二天上午6點加強巡守。

他表示，民眾可能有所誤解，有很多大學生及大學社團、重機車族，會成群結隊的騎著機車繞著華山路及旁邊的藍色公路，也有重機車族，喜歡華山路的彎道，因為可以享受到壓車樂趣，但這些機車族並非飆車族。

王宏明表示，由於華山路及藍色公路是山路需要爬坡，機車要上坡便需要加足油門，引擎聲音就會變大，加上重機的引擎聲，在晚上就容易在山區聲音就會比較大，讓住戶以為機車族在飆車，而警方都會在現場進行輔導。

王宏明表示，華山路確實有出現過少數的飆車族，像去年11月就有2台自用車在華山路甩尾、飆車，已移送法院，目前警方還會在晚上在華山路及藍色公路巡守，避免飆車族再現。

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