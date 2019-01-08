侵占99萬公務郵票 換來4年6月刑期

2019-01-08 14:00

［記者楊政郡／台中報導］前台中市交通事件裁決處秘書室主任郭永富，因積欠私人債務，2016年4月調離該職務，竟侵占公務郵票99萬餘元，部分拿去折價出售還債，又以裁決所名義申請公機門號，占用公機免費使用、免除5萬餘元月租費，台中地院判4年6月徒刑，褫奪公權3年。

台中地院判決書指出，郭永富（47歲）2013年起擔任台中市交通事件裁決處秘書室主任，而在2016年4月15日調任交通局行政科股長，原由他職權保管公務用郵票面額99萬餘元，卻沒有辦理移交，帶回家侵占入己。

同年9月間將部分郵票以85折出售給二手屋，得款37萬餘元，湊齊49萬5千元還給賴姓債主。

又查出在2014年底，郭竟私下以裁決處名義，透過層層內部大小章用印，竟然讓他向中華電信以申請機關公機門號使用，他拿去私用（沒有使用機關公機權限），綁約30個月，月租費1736元，總計省下月租費5萬2679元，中華電信則贈送三星S5手機一支（當時市價2萬2千元），期間遇到郭某調任交通局行政科股長，他也沒有把手機及門號交接出來。

而裁決處清查機關電信帳單發現有異，怎會多出一支公機？不知道是何人在使用？郭發現紙包不住火，向廉政署自首，偵查期間主動繳回105萬餘元不法所得及手機。

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