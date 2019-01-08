中國廣西竊盜集團分子 假觀光名義來台伺機行竊

2019-01-08 14:06

〔記者劉慶侯／台北報導〕來自中國廣西的竊盜集團分子龔文譽，月前率同鄉以假觀光名義來台伺機行竊，在永康商圈負責把風時被大安分局逮獲，但因罪證不足被法院飭回；台北市刑警大隊肅竊組接手進行尾隨跟監，終於在龔嫌和同夥陳森林下手行竊時人贓併獲，均依法送辦裁定羈押獲准。

台北市刑警大隊肅竊組是為因應2019新年及農曆新年等重要節日到來，為使來台旅客旅遊期間安全及治安平穩，特別針對扒竊犯嫌較易出沒地點，如故宮博物院、台北101、忠烈祠、寧夏夜市、士林夜市、饒河街夜市、永康街等觀光景點，加強查緝及安全維護作為。

警方表示，龔嫌107年12月30日在永康街商圈，因涉嫌行竊日籍觀光客失風，逃逸時被民眾攔阻，被大安分局查獲移送，但真正下手行竊者趁亂逃逸。法院事後認為事證不足，下令飭回。警方認為有繼續追查必要，將相關案情報請北檢黃怡華檢察官指揮。

此外，北市刑大根據生竊案的影像畫面等資料，將涉嫌人等進行列管，並由移民署國境事務大隊共同管控偵查竊嫌身分，發現龔文譽是與陳森林，黎剛等3人，持觀光簽證，對方並曾多次入境桃園機場。

警方鎖定龔嫌進行跟蹤監視，日前見3人前往台北市101大樓，研判應是準備犯案，果然見對方集團成員趁人潮擁擠之際，鎖定觀光客隨身財物，黎、陳兩人前後包夾，龔嫌趁機下手，警方見龔得手後逃離現場時，立刻上前逮捕龔、陳，但黎嫌趁機逃逸，並立刻搭機返回中國。

警方表示，龔嫌等人是有組織性及策畫性的竊盜集團，且有另一組人在高雄出沒作案，警方先將龔、陳送地檢署聲押，並擴大偵辦中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/