妒火中燒難辨是非！坐上老公的車都是小三

2019-01-08 14:01

［記者楊政郡／台中報導］賴女僅因在臉書上看到蔣女搭乘其連姓丈夫的車子（事後2018年1月離婚），妒火中燒，未經查證，把蔣女臉書首頁截圖，附記打上「小三」文字，轉貼到自己臉書上，而友人張女好事，去找來蔣女照片貼上，並留言「小三比正宮醜一百倍」，兩人都被告，張女私下和解撤回告訴，賴女被判拘役55日。

台中地院判決書指出，賴女在臉書上看到連姓丈夫的車載蔣女的照片，非常生氣，未經查證，就肉蒐蔣女，找到蔣女臉書首頁，將首頁截圖後附記打上「小三」兩字，於民國2017年5月21日凌晨1時許，發佈在自己臉書上。

而賴女的友人張女看見，也肉蒐蔣女的臉書照片，把蔣女照片上傳到賴女臉書上，並留言「小三比正宮醜一百倍」等文字，等於加入討論把蔣女當「小三」，更論及長像美醜。

蔣女發現後對兩人提告，張女事後與蔣女私下和解，撤回對張女告訴。賴女辯稱，她是經過連男不知第幾個小三告知，蔣女是連的小三，並將照片傳給她，說他們是在酒店認識，也一起出遊多次，蔣確實是小三，她沒有毀謗。

但蔣女供稱，因連是酒商業務員，她是向連某訂購飲料而認識，確實有坐過連男的車子，但兩人沒有交往，也未曾有性關係。

法官發現賴女險書有好友留言發問「圖中是小三？」，賴女回答「不確定是不是，只是每個圖連某都按讚，而且有坐他的車，重點是我不想要這個爛人，我想要離婚」，很明顯賴女尚未確定蔣女與連男的關係，就擅自發言po文，足以詆毀告訴人名譽，依誹謗罪判拘役55日。

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