逆向急逃丟出一包安毒 落網稱：想躲警後再回來撿

2019-01-08 14:30

［記者陳彥廷／屏東報導］毒蟲要逃警，竟把一包安非他命丟大街！

屏東東港分局東濱所所長郭瑾樺，昨天凌晨率員警陳銀富執行巡邏勤務時，行經東港鎮中正路段，鳴笛欲攔查1輛疑似毒蟲所駕的自小客車，不過該名駕駛竟未停下還重踩油門加速逃逸，甚至一度在主要道路逆向行駛，期間還從車窗隨手拋出1包白色袋狀物，但警方為攔停，只能繼續緊跟，最後在東港大橋攔下該名駕駛，落網的駕駛林男則鬼扯「逃過警方還要回去拿毒品！」

郭瑾樺和陳銀富當時巡邏，見前方的自小客有異，以警用電腦查詢是治安人口，雖然按鳴喇叭示意他停下盤查，但林男不僅未停，還重踩油門加速逃逸，更不要命的高速逆向行駛在東港鎮主要道路，所長郭瑾樺見狀趕緊也大腳踩下油門緊跟在後，幸好警方沿路鳴笛及閃燈，車道民眾紛紛躲避，林男才未衝撞到無辜路人。

郭瑾樺說，追逐中林男故意開到逆向車道，疑似想要遮掩他所丟棄一包的白色袋狀物，但仍被他目擊，不過為先攔停該輛自小客，並未減速，仍持續緊跟，隨後兩車在東港大橋上並行，不過，林男卻尚未把車窗關上，此時副駕座上的陳銀富立刻伸手越出車窗向男子噴灑辣椒水，果然沒幾秒奏效，林男雙眼看不清楚又痛又刺，只能煞車停下，警方立刻上前將男子從駕駛座拖下車壓制。

警方調查，該42歲的林姓男子設籍高雄市梓官區，有多項毒品前科，在警方壓制後態度仍不配合，表示逆向只是單純不想接受警方盤查而已，並不是有攜帶任何違禁品心虛，持續瞎扯。

警方則是不與男子辯駁，先將林男帶返派出所，避免他繼續在大街上危險駕駛，接著並回到該自小客逆向起始地沿線找尋，果不其然看到一包白粉就大喇喇躺在機車道中間，將林嫌帶至現場指認後，林男原本氣燄不再，只能坦承若是成功逃脫警方，還能回到該地點撿回來。

林嫌無奈向警方供稱，他做板模工一個月後，才跑來東港買到安非他命，本來還開心想回到梓官住處慢慢施用，卻沒想到在回高雄路上就見巡邏員警而心虛加速逃逸，現場安非他命為39.07公克，林嫌尿液初步篩檢為一級海洛因及二級安非他命陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

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