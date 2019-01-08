她稱月經來會暈倒、他見經血會興奮... 元配抓姦超展開！

2019-01-08 13:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕已婚的莊姓男子與魏姓女同事婚外情，兩人共宿汽車旅館，莊男的元配抓姦，把摩鐵沾有血液的床單與一團衛生紙交給警察當證物，衛生紙驗出莊男與魏女的基因，不過，兩人都有一套精彩辯詞，魏女宣稱月經來會疼痛暈倒，當天是到摩鐵休息，把擦拭經血的衛生紙丟棄床旁，莊男則辯稱看到經血會興奮，撿魏女擦拭經血的衛生紙，拿來擦拭自己的下體，兩人共眠但未發生關係，不過，法官不採信兩人精彩卻又違反常理的辯詞，依妨害家庭罪各判徒刑3月，可易科罰金9萬元確定。

判決書指出，莊男的元配發現丈夫與魏姓女同事曖昧，聘請徵信社跟蹤，前年元月21日晚間8時，徵信人員回報兩人共宿南投縣草屯鎮一家摩鐵，元配於晚間10時許趕抵，趁兩人走出房間後，進入房內蒐證，證據包括沾血的床單，從房間垃圾桶內找到

的沾血衛生紙，床單檢驗出魏女基因，衛生紙則驗出魏女與莊男基因。

南投地院審理時，兩人各有一番說詞，魏女宣稱她跟莊男聊天，卻因月經來不舒服，暫時到摩鐵休息，擦完經血後很快睡著，並未發生關係，莊男則說，他見經血會興奮，有了生理反應，於是到廁所內，撿拾魏女丟棄帶有經血的衛生紙，來擦拭自己的下體，再把衛生紙丟棄房間垃圾桶內，沒有發生性關係。

兩人說詞，雖能解釋為何一團衛生紙有莊男精液與魏女經血，不過，法官卻認為違反常理，廁所內還有很多衛生紙，魏男何需從廁所垃圾桶撿拾魏女用過的衛生紙，再拿沾經血的衛生紙擦拭自己下體？辯詞不足採信，兩人應於魏女月經來時有性行為（俗稱闖紅燈），依妨害家庭的通姦與相姦罪，各判徒刑3月，可易科罰金。

2人上訴二審，魏女又辯稱，她罹患迷走性神經暈眩症，月經來會疼痛，嚴重時會昏倒，當天是月經第二天，莊男與她聊天時，見她不舒服，才帶她去摩鐵，讓她躺著比較舒服，她擔心經血漏出，用衛生紙擦拭，隨手把衛生紙丟棄床旁，兩人並未發生關係，莊男辯詞則與原審相似，台中高分院卻質疑，不舒服應該去醫院，怎麼會去摩鐵？月經是女性私密之事，又豈會與男人共處一室擦拭，再把衛生紙隨意放置？莊男見色流精，卻又拿沾有經血的衛生紙擦拭下體，這些辯詞都與一般朋友相處互動「常情乖違」，據此駁回上訴，全案確定。

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