小黃運將違停遭開單 竟嗆警「你也違規啊！」

2019-01-08 11:55

［記者陳恩惠／台北報導］1名小黃運將昨天晚間9時餘，前往士林夜市在北市基河路附近違規停車，正巧台北市警士林分局交通分隊員警巡邏經過，看見計程車違規停在標線人行道上，於是閃著警示燈停下開單告發，詎料，司機不滿，當場嗆警「你在紅線停車，也是違規啊！」士林分局交通分隊今天說明，警用機車當下閃著警示燈，顯示當時正在執行公務，也依道路交通管理處罰條例，開出600元的罰單。

這段小黃運將與警方爭執的過程，遭逛街民眾拍攝，整段影片大約42秒並po文爆料「士林夜市，百齡高中旁。自己違停反過來說警察也違停？五天後三十天內超商郵局都能繳罰金喔～」

許多網友看完後回應：「警察有閃燈處於執勤狀態哪來的違規？」、「看到小黃駕駛違規反咬警方也違規，還一副理所當然，社員除了搖頭，也想不透這『職業駕照』是怎麼考來的？！」、「我也會違規呀！可是我他馬的違規我會鼻子摸摸咖巴結一點....這根本就是職業盧小！」、「不意外啊~整條馬路都他家的想彎就彎雙黃線迴轉等等問題，被罰剛好而已！」、「說執勤的警用機車違停要檢舉？？？尼馬～～他下次會不會檢舉救護車闖紅燈…」、「覺得警察很尊重他了，真的不要臉欸.....算了！給年輕警察一個肯定，這樣就對了！」

士林分隊交通分隊長黃汝華表示，警方執行勤務時，是根據「道路交通安全規則」第113條規定，「消防車、警備車、救護車、工程救險車、外交部禮賓車、公用事業機構之工程車、垃圾車及傳遞郵件電報等車輛，於執行任務時，其臨時停車及停車地點得不受前二條之限制。」因此可以在禁止臨時停車處所停車；警方則依「道路交通管理處罰條例」第55條規定開立罰單。

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