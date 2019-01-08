最衰僱主出運了！店長謝依涵殺人 媽媽嘴老闆更一審判免賠

2019-01-08 11:42

〔記者楊國文／台北報導〕媽媽嘴咖啡店長謝依涵六年前犯下八里陳進福、張翠萍夫婦雙屍命案，被判無期徒刑定讞，死者張翠萍家屬求償，謝依涵、媽媽嘴老闆呂炳宏和兩位股東被判應連帶賠償368萬餘元定讞，呂被視為「最衰的僱主」；陳進福的家屬也對謝女、呂炳宏等3人、媽媽嘴公司連帶求償，一審判決謝依涵須賠償631萬餘元，二審改判謝女、媽媽嘴老闆呂炳宏應連帶賠償該631萬元；高院更一審今改判僅謝依涵須賠償631萬，呂炳宏、股東等人、媽媽嘴公司均免賠，可上訴。

本案源於媽媽嘴咖啡店店長謝依涵於2013年在飲料中入鎮靜安眠藥迷昏富商陳進福（79歲）與實踐大學副教授張翠萍（57歲）夫婦，將兩人殺害，檢方將謝女依殺人罪起訴。

謝依涵從一審至更一審共3度遭判死刑，高院更二審改判無期徒刑，最高法院去年4月判無期徒刑定讞。

死者張翠萍家屬訴請求償部分，一、二審均依照民法188條規定，認定呂炳宏與另2名股東需負擔「僱用人」連帶責任，判決謝依涵和呂炳宏等3人須連帶賠償368萬餘元，最高法院駁回上訴案定讞。

死者陳進福的2名兒子則對謝女、媽媽嘴公司、老闆呂炳宏和兩位股東共求償連帶賠償1031萬多元，一審判謝依涵須獨力負擔賠償631萬餘元，呂等人均賠；二審改判謝依涵、媽媽嘴公司須連帶賠償631萬餘元。全案上訴後，最高法院撤銷發回更審。

高院更一審今改判謝依涵須獨力負擔賠償陳進福2個兒子631萬元，呂炳宏和兩股東、媽媽嘴公司均不必賠償。

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