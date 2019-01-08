韓國瑜原點名原民會主委林國權 涉吸金案出庭喊冤

2019-01-08 11:28

［記者楊政郡／台中報導］被韓國瑜點名出任高雄市政府原住民委員會主委的林國權，因被媒體爆料涉及吸金案，造成此人事案流產，上午林到台中地院開庭喊冤，他說是合作代理商業務員的招攬話術出問題，他們和荔公司也要承受，讓他失去服務原住民的機會。

和荔等公司涉嫌從99至103年間招覽年輕女子，在愛情公寓網站勾引宅男交往，遊說購買「和荔樂活契約」（包套婚禮服務）詐財，進一步以該商品招攬投資違法吸金，中檢查出有男子「真心換來絕情」，3個月花了78萬元還是春夢一場，大部分被害人都是貸款來投資，檢察官偵結依違反銀行法及詐欺罪，起訴和荔等4家公司及林國權等78人。

此案經兩年審理，上午法官首次傳喚全部78名被告，大部分都是風塵僕僕從高雄、屏東、新北市等地趕來，還有隨身帶著行李，前一天就到台中來，其中63名是年輕女性，有的已身懷六甲，嫁為人妻，有的還準備要拍婚紗照，法官原準備要進行辯論庭，但林國權的妻子請假未出庭，她是重要證人之一，讓整個辯論庭無法進行，且上午也還有被害人還在補充證據，希望她們得到法律制裁，辯護律師還提出要傳喚證人，法官只好另訂庭期，全部被告及被害人白跑一趟。

據了解，93年間宗德等公司利用多名年輕貌美的女業務員，透過「詹媽媽企業社」等婚姻介紹所活動，撒網勾騙適婚男子，等男方付出情感後，再以考慮結婚、公司業績壓力等理由，要求男方購買結婚包套服務、靈骨塔等商品，有上百名男子支付8萬至120萬元不等。

和荔及旗下公司如出一轍，組女子兵團原以販售包套婚禮服務為業，卻利用美色進入愛情公寓網站，隱婚身分與宅男交往，論及婚嫁，遊說購買「和荔樂活契約」（包套婚禮服務、鑽戒、婚紗、攝影及代訂餐廳等），每套4.5萬至18萬不等，許多有結婚準備的宅男，認為馬上就可以用到而購買，可是買了後，對方不是避不見面，就是藉詞拖延。

林國權說，他真的很冤枉，其實和荔只提供婚禮包套服務，他不管行銷，而是代理行銷公司業務員發生問題，為了生意招攬話術出毛病，而契約是和荔公司具名，所以就被牽扯進來，原本有機會繼續為原住民服務（指出任高雄市原住民委員會主委），現在都沒了。

成功大學碩士畢陳男，在愛情公寓認識宋女，宋女（被告之一）鼓催下買了兩套花12萬，又花66萬投資，可是宋女同時與兩男交往，宋女生日當天，兩男同時邀她吃飯，才發現一切都是假，結束短短3個月的戀情，上午他又提供兩人對話證據，希望法官給她們法律制裁。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/