越南移工疑詐賭遭同鄉挾持 手機line這功能助警救出人

2019-01-08 11:08

〔記者王俊忠／台南報導〕1月6日傍晚6點許，1名越南籍陳姓女子向台南市六分局警方求救、稱其越南籍男友阿強因故遭人挾持失蹤，警方立即組成專案小組展開救人，透過阿強以手機line功能傳給女友的「位置訊息」，當天晚間8點許即在南市關廟區1家旅社將被害人順利救出，並帶回涉案的3名越南男子現行犯及通知台灣籍共犯阿貫到案。

警方調查，越南籍嫌犯阿環（31歲、業商）、阿雄（25歲、業工）懷疑越南同鄉阿強詐賭，以木棒及徒手毆打阿強成傷，5日夥同共犯阿江（25歲、業工、逃逸越南外勞）、台灣籍男子阿貫（37歲）強迫阿強簽下5張面額共120萬台幣的本票作為清償，並強押阿強到關廟區1家旅社軟禁、限制行動。

從越南到台灣的阿強對台南地區並不熟悉、根本不知道被關押在什麼地方？阿強女友教阿強用手機傳line功能的位置訊息給她，陳女趕緊拿著男友傳過來的line位置訊息向警方報案，專案小組依據這珍貴的位置訊息到關廟區找人，果然在該區1家旅社找到身上傷痕累累的阿強，當場逮捕阿環、阿雄、阿江3名現行犯；阿強臉、手，腹部、背部有瘀傷、挫傷，送醫治療，無生命危險。

警方並通知台灣男子共犯阿貫到案。訊時，阿江等3名越南現行犯都坦承因為發現阿強疑似有詐賭行為而毆打對方，訊後被依涉嫌刑法恐嚇取財、妨害自由與傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦；涉開車載3名越南嫌犯與被害人到關廟區旅社的共犯阿貫也被函送法辦。

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