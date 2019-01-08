網友濃縮徐巧芯節目談話 這樣下標遭起訴

2019-01-08 11:02

〔記者錢利忠／台北報導〕新科台北市議員徐巧芯參選期間上政論性節目，針對新任新北市長侯友宜在鄭南榕事件中所擔任的角色，與節目來賓立委吳秉叡唇槍舌戰，事後卻被江姓男網友在PTT八卦版下標：「徐巧芯笑稱：支持侯友宜再幹掉一次鄭南榕的選民就把票投給他」，徐巧芯為此提告；台北地檢署認為江男並非善意評論，依加重誹謗罪將他起訴。

去年9月14日，徐巧芯在年代新聞台的政論節目「新聞面對面」，評論侯友宜在鄭南榕事件中的角色時，與立場相異的吳秉叡激辯，徐巧芯在節目上指出，「他要自己面對選民的支持與否，如果大家都覺得他不好，就不會投他，也不會當選」。

後來江男將徐巧芯在節目上的說法轉PO到PTT八卦版，並下標：「徐巧芯笑稱：支持侯友宜再幹掉一次鄭南榕的選民就把票投給他」；徐巧芯不滿網友惡意曲解她在節目上的發言，控告留言的江男加重誹謗。

江男承認在PTT八卦版留言，辯稱只是將徐巧芯在節目上的說法濃縮後下標，強調自己有所本，不是憑空捏造。但檢方勘查該節目的錄影畫面，沒聽到徐巧芯有說過江男所提的那些字句，認定江男此舉並非屬於善意評論，已構成加重誹謗。

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