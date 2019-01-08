高國華酒駕辯吃薑母鴨 今遭北檢起訴

2019-01-08 10:49

〔記者黃捷／台北報導〕補教名師高國華去年12月29日因酒駕被逮，酒測值0.25，他雖否認喝酒，辯稱只有吃薑母鴨，但台北地檢署認為證據明確，且他的駕照還被註銷，並有其他前科，不宜緩起訴，今依公共危險罪向法院聲請簡易判刑。

高國華當天凌晨2點多開車行經台北市中山北路一段，因沒繫安全帶遭中山分局員警攔查，高一打開車窗，立刻散發出酒味，酒測後濃度為0.25，恰好超標，當場被帶回警局偵辦。

高被移送地檢署時，還一度聲請提審，但台北地院認為本案不在提審應審核的範圍，予以駁回，檢方複訊後則諭知高5萬元交保。

高供稱，12月28日和朋友去永和吃薑母鴨，喝了4、5碗摻米酒的湯汁，原本是搭計程車返家，在家睡了3個多小時後，發現手機遺失，懷疑掉在計程車上，因自認已退酒，才想開車到餐廳尋找，直到被警方盤查，才知道酒測值依然超標，並不是故意酒駕。

高曾因炒股案入監服刑，出獄後，聲稱吃「鹿胎盤膠囊」造成乾癬症變嚴重，竟向商家求償10億元與1輛賓士車，案件仍在訴訟；他日前還指控昔日愛徒高偉用養小鬼方式招攬學生，他勸對方走正道，並索討8千萬元損失，沒想到被打，但高偉反駁稱，高國華疑有經濟困難，才三番兩次找碴。

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