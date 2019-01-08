鬧鬼中邪？耳邊催促「跳黑洞」 男子想跳大圳

2019-01-08 10:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕沒有精神疾病就醫記錄的呂姓男子，近期精神怪異，請師父到住處查看後，認為是鬧鬼，呂男與妻子嚇得不敢住，投宿於中市工業區的旅館內，呂男身上還帶師父給的靈符，不料，卻跑到旅館附近一條大圳，堅持要往大圳內跳，員警不顧自己安危，衝上熊抱呂男強制送醫，呂妻則說，丈夫不斷說，耳旁有聲音告訴他，催促他要「跳黑洞」（大圳），她認為丈夫是撞鬼中邪了。

台中市警察局第六分局工業區派出所警員吳俊甫、林瑞祥，本月2日凌晨3時許，接獲王姓路人報案，指稱中市西屯區工業區18路旁的大圳，有1名女子高喊「救命」，需要警方協助，員警馳抵時，見49歲的呂男，佇立於大圳旁，準備一躍而下尋短，其妻游女（45歲）在旁拉扯丈夫，嘶聲吶喊「不要做傻事」，她求救之聲被王姓路人聽到，立即幫她報警。

員警見呂男身旁，是10公尺深的大圳，一步之差可能連員警自己也會一起摔落大圳，又見情況危急，顧不得自身安全，一步上前將呂男熊抱而下，阻止一場悲劇，怪異的是，呂男脫險之後，還是不斷要往大圳衝，員警見他有安全疑慮，依警察職權行使法，將他強制管束送醫。

呂妻說，他們夫妻兩人住在東海大學附近，近期卻發生一連串靈異怪事，丈夫的情緒與精神狀況改變，請師父到住處查看，師父說家裡面有「壞東西」（鬼魂）作祟，還給靈符讓丈夫隨身攜帶，夫妻兩人不敢繼續住，暫時住在工業區內的一家旅館。

她說，案發時丈夫不斷說，有聲音叫他去跳「黑洞」，之後，不斷要大圳內跳，她情急下高喊救命，很感謝員警奮不顧身拯救丈夫，至於鬧鬼與中邪的細節，呂妻急著到醫院，沒有詳細說明細節，但她告訴員警，丈夫之前雖無精神疾症的就醫記錄，但公公（呂男的父親），以前也曾有類似中邪行為。

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